Після відкриття ринку газ за ціною починає конкурувати з електрикою - Зеркаль

Відкриття ринку газу призвело до того, що газ за ціною починає конкурувати з електрикою.

Про це під час «Energy Inside – Ринок газу: вибір є» сказала радник голови правління Нафтогазу Лана Зеркаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Створення ринку газу призвело до того, що газ починає конкурувати з електрикою. Кінцевий споживач може отримати більш цікаву пропозицію, зважаючи на цю конкуренцію.... Нам потрібно не допустити, щоб реформа зупинилася», - сказала Зеркаль.

Під час дискусії голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан також відзначив, що пакетні пропозиції газ+електроенерія користуються великим попитом у споживача.

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Як повідомлялося, ринок газу для населення запрацював з 1 серпня. Також споживачі отримали можливість вільно змінювати постачальника газу.