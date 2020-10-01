Укрзалізниці компенсували лише 21% витрат за перевезення пільговиків цьогоріч

Укрзалізниця впродовж січня-серпня 2020 року отримала 40 млн грн компенсацій за перевезення пасажирів пільгових категорій. Це 21% від загальної суми на яку було надано послуги з перевезення таких пасажирів, яка становить 190 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

За словами директора Департаменту приміських пасажирських перевезень Укрзалізниці Олександра Болдова, за 8 місяців цього року Укрзалізниця перевезла понад 11 млн таких пасажирів або 41% від загальної кількості.

«На сьогодні згідно із законодавством України існує 17 категорій громадян, які мають право безкоштовного проїзду в приміському залізничному транспорті. Відповідно до бюджетного кодексу компенсувати витрати за такі перевезення повинні органи місцевої влади», - зазначив Болдов.

Він додав, що Укрзалізниця не отримала кошти, які могла б спрямувати на ремонт рухомого складу, підвищення рівня комфорту та придбання нових поїздів.

Відтак, «антилідерами» відшкодування витрат Укрзалізниці за перевезення приміським транспортом пасажирів пільгових категорій стали м. Київ, (компенсовано 0% від суми наданих послуг — 19,2 млн грн), Чернівецька область (компенсовано 1,7% від суми наданих послуг — 758 тис. грн), Харківська (9,8% від суми 25,8 млн грн), Львівська (11,2% від суми 17 млн грн) та Тернопільська (12,7% від суми 9,3 млн грн) області.

Одночасно з цим найбільше було компенсовано місцевою владою Херсонської області (95,3% від суми наданих послуг — 1,3 млн грн), Миколаївської області (72,7% від суми наданих послуг — 2,2 млн грн) та Волинської ( 65% від суми наданих послуг — 2,2 млн грн).

В Укрзалізниці наголошують, що часто в бюджетах районних рад і адміністрацій, а також міських рад та об’єднаних територіальних громад закладаються суми компенсацій, що не відповідають реальним витратам за надання цієї послуги.

«Таким чином місцеві влади позбавляють своїх мешканців можливості користуватися таким комфортним та безпечним видом транспорту, як приміські залізничні перевезення», - відмічають в компанії.

Укрзалізниця звертається до органів державної влади та місцевого самоврядування з проханням при формуванні бюджетів на 2021 рік уважно поставитися до планування коштів, що призначені для відшкодування за перевезення пасажирів пільгових категорій. Також компанія готова до діалогу з місцевими адміністраціями щодо часткової компенсації витрат компанії за пільгові перевезення за рахунок зменшення податку за користування землею.

Як повідомляв Укрінформ, раніше голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак заявив, що в компанії планують забезпечити беззбитковість пасажирських перевезень шляхом погашення боргів за перевезення пільгових пасажирів.