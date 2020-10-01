НБУ у вересні оштрафував одну небанківську фінустанову

НБУ у вересні оштрафував одну небанківську фінустанову

Укрінформ
Національний банк у вересні застосував до АТ "Райффайзен банк Аваль" та АТ "Креді Агріколь Банк" заходи впливу у вигляді письмового застереження та оштрафував ТОВ "Фінансова компанія платіжний центр". 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

У вересні 2020 року Національний банк застосував заходи впливу до двох банків та однієї небанківської фінансової установи за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також дотримання вимог валютного законодавства. Національний банк застосував до АТ "Райффайзен банк Аваль" захід впливу у вигляді письмового застереження за невиконання функції агента валютного нагляду у частині не запобігання проведенню операції клієнта-резидента, пов’язаної з переказом іноземної валюти на власний рахунок клієнта-резидента, відкритий в іноземній фінансовій установі, держава (територія) реєстрації/місцезнаходження якої, має стратегічні недоліки у сфері фінмоніторингу відповідно до заяв FATF («сірий список» FATF).

Також регулятор застосував до АТ "Креді Агріколь Банк" захід впливу у вигляді письмового застереження за невиконання функції агента валютного нагляду у частині не запобігання проведенню операції клієнта-резидента, пов’язаної з переказом іноземної валюти на власний рахунок клієнта-резидента, відкритий в іноземній фінансовій установі держава (територія), реєстрації/місцезнаходження якої віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон.

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На ТОВ "Фінансова компанія платіжний центр" було накладено штраф у розмірі 34 тис. грн за порушення встановлених законодавством вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів (їх представників) та надання недостовірної інформації на запити Національного банку.

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