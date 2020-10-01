Ціни на нафту стабільні: Brent торгується вище $42 за барель, WTI - близько $40
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,34 за барель, що на $0,04 (0,09%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $40,26 за барель, що на $0,04 (0,1%) вище рівня попередньої сесії.
У вересні Brent подешевшала на 9,6%, за підсумками другого кварталу - на 0,5%, WTI знизилася в ціні на 5,6% за місяць і зросла на 2,4% за квартал.
Згідно з даними міністерства енергетики США, запаси нафти у країні за тиждень, що завершився 25 вересня, знизилися на 2 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому очікували їхнє збільшення на 1,9 млн барелів.
"Дані Міненерго несподівано показали скорочення запасів нафти, проте трейдерам варто звернути увагу на зростання запасів на терміналі в Кушинзі", де зберігається нафта, що торгуються на NYMEX, зазначає аналітик Tyche Capital Advisors Тарік Захір.
За даними Міненерго, запаси нафти в Кушинзі минулого тижня зросли на 1,8 млн барелів.
Трейдери продовжують стежити за даними про захворюваність на COVID-19 і нових карантинних заходах, що вводяться в окремих країнах для стримування поширення коронавірусу. В ході пандемії у Сполучених Штатах коронавірусом заразилися понад 7,2 млн осіб, з яких померли понад 206 тисяч людей.
Поставки з ОПЕК, що зростають, також чинили тиск на ринок: у порівнянні з серпнем у вересні видобуток зріс на 160 тис. бар./добу (б/д) завдяки перезапуску деяких галузевих об'єктів у Лівії і зростання експорту іранської нафти.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 42,55 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,05 долара за барель, що на 25 центів нижче за рівень закриття торгів ($42,30).