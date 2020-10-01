Ціни на нафту стабільні: Brent торгується вище $42 за барель, WTI - близько $40

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,34 за барель, що на $0,04 (0,09%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $40,26 за барель, що на $0,04 (0,1%) вище рівня попередньої сесії.

У вересні Brent подешевшала на 9,6%, за підсумками другого кварталу - на 0,5%, WTI знизилася в ціні на 5,6% за місяць і зросла на 2,4% за квартал.

Згідно з даними міністерства енергетики США, запаси нафти у країні за тиждень, що завершився 25 вересня, знизилися на 2 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому очікували їхнє збільшення на 1,9 млн барелів.

"Дані Міненерго несподівано показали скорочення запасів нафти, проте трейдерам варто звернути увагу на зростання запасів на терміналі в Кушинзі", де зберігається нафта, що торгуються на NYMEX, зазначає аналітик Tyche Capital Advisors Тарік Захір.

За даними Міненерго, запаси нафти в Кушинзі минулого тижня зросли на 1,8 млн барелів.

Трейдери продовжують стежити за даними про захворюваність на COVID-19 і нових карантинних заходах, що вводяться в окремих країнах для стримування поширення коронавірусу. В ході пандемії у Сполучених Штатах коронавірусом заразилися понад 7,2 млн осіб, з яких померли понад 206 тисяч людей.

Поставки з ОПЕК, що зростають, також чинили тиск на ринок: у порівнянні з серпнем у вересні видобуток зріс на 160 тис. бар./добу (б/д) завдяки перезапуску деяких галузевих об'єктів у Лівії і зростання експорту іранської нафти.

Читайте також: Нафта дешевшає через високу пропозицію сировини і низький попит на паливо

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 42,55 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,05 долара за барель, що на 25 центів нижче за рівень закриття торгів ($42,30).