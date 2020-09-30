Немчінов пояснив, що дозволить залучити кошти на спортивну інфраструктуру в регіонах

Уряд погодив законопроєкт, ухвалення якого Верховною Радою дасть можливість реформувати Державний фонд регіонального розвитку та направити суттєві кошти на розвиток спортивної інфраструктури у регіонах.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав на засіданні уряду у середу, 30 вересня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу подякувати Міністерству розвитку громад та територій за те, що врахувало зауваження урядового комітету та зберегло 10% на фінансування спортивної інфраструктури для регіональних проєктів. Це дозволить фактично при збільшенні у півтора рази фінансування Фонду регіонального розвитку видати капітальні видатки на розвиток спортивної інфраструктури у регіонах", - зазначив Немчінов.

Читайте також: Кабмін підтримав законопроєкт щодо збільшення обсягів ДФРР

За його словами, кошти фонду пропонується розподілити на три частини. Так, 50% з них підуть на проєкти національного значення для реалізації Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року. Ще 30% будуть направлені для реалізації регіональних стратегій за умов фінансування проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток, а 20% — на розвиток громад та реалізацію локальних проєктів (освітлення, соціальні об’єкти, обладнання для комунальних підприємств.

Найближчим часом проєкт закону буде внесено на розгляд парламенту, сказав міністр.

Як повідомлялося, у проєкті бюджету на 2021 рік уряд передбачив 9,4 млрд грн на Державний фонд регіонального розвитку.