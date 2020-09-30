Кабмін пропонує активізувати діяльність наукових парків

Кабінет міністрів пропонує внести зміни до законів “Про інноваційну діяльність”, “Про наукові парки”, “Про освіту” з метою активізації діяльності наукових парків.

Як передає Укрінформ, відповідний законопроєкт без обговорення схвалений на засіданні Кабміну в середу, 30 жовтня.

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту, його мета - підвищення ефективності здійснення науковими парками інноваційної діяльності та комерціалізації результатів наукових досліджень, науково-технічних чи експериментальних розробок.

Зокрема, пропонується чітке визначення правового статусу та організаційно-правової форми наукового парку, уточнення термінів “науковий парк”, визначення комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та інші.

Також пропонується надати науковим паркам право самостійно встановлювати напрями діяльності, без затвердження органами центральної влади, надати можливість засновникам наукових парків - ЗВО чи науковим установам - надавати приміщення для наукових парках на умовах оренди для бюджетних установ.

Окрім цього, пропонується до джерел фінансування наукових парків включити гранти, кредити, поворотну фінансову допомогу.