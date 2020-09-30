Верховна Рада ухвалила закон "Про електронні комунікації", який встановлює правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

"Закон встановлює правову основу діяльності у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектру, визначає повноваження держави щодо управління та регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов'язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються електронними комунікаційними послугами", - йдеться у повідомленні.

Законом визначено правові основи діяльності постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг і передбачено: запровадити повідомний принцип реєстрації суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері електронних комунікацій; установити виключний перелік вимог до учасників ринку; запровадити консультації з учасниками ринку з усіх питань, що зачіпають їх інтереси.

Законом установлено процедуру подання документів до регуляторного органу в електронному вигляді; удосконалено контроль (нагляд) у сфері електронних комунікацій з метою його спрямування на попередження правопорушень та зниження потенційно можливого тиску на суб’єктів господарювання, зменшення кількості перевірок цих суб’єктів на їх території; визначено засади попереднього регулювання, а також перелік регуляторних зобов’язань, які можуть накладатись на постачальників електронних комунікаційних мереж та/або послуг з істотною ринковою перевагою на ринку певних електронних комунікаційних послуг, та повноваження регуляторного органу щодо їх накладання; зроблено акцент на доступ до інфраструктури та спільне використання інфраструктури, що суттєво знизить витрати на розгортання мереж; встановлено універсальну послугу, яка забезпечує доступність, включаючи і цінову доступність, до Інтернету та голосового зв’язку.

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Законом також визначено особливості припинення діяльності постачальників електронних комунікаційних послуг; встановлена відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації; уточнено термінологію у сфері електронних комунікацій з урахуванням законодавства ЄС.