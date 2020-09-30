Нафта дешевшає через високу пропозицію сировини і низький попит на паливо

Ціни на нафту знижуються 30 вересня через побоювання, що зростання захворюваності COVID-19 напередодні зими в Північній півкулі спричинить подальші обмеження багатьох бізнесів і, як наслідок, зниження попиту на паливо.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля грудневої нафти Brent склала $41,09 (-1,13%). Барель нафти листопаду WTI торгувався по $38,93 (-0,94%). Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $41,56 і $39,29 відповідно.

"Відродження випадків COVID-19... у деяких регіонах явно не дуже гарна новина для ринку. У той час як попит є проблемою, пропозиція лишається високою", - йдеться в повідомленні ING Economics.

Керівники найбільших світових торгових компаній прогнозують слабке відновлення попиту на нафту і незначне зрушення цін у найближчі місяці і, можливо, роки.

Вельми сильно позначається на ринках знижений попит на авіагас. При цьому індустрія авіаперевезень перебуває в занепаді через обмеження, пов'язані з коронавірусом, і загальне небажання подорожувати.

Нафтопереробні заводи намагалися знайти способи змішувати свій продукт, проте лишається надлишок пропозиції, і деякі НПЗ будуть змушені припинити роботу.

Marathon Petroleum Corp, найбільший нафтопереробний завод в Сполучених Штатах, почав скорочувати робочі місця, повідомляють обізнані джерела.

Напередодні трейдери заявили, що для протидії падінню попиту Організація країн-експортерів нафти навряд чи збільшить видобуток нафти, як планувалося, з січня наступного року.

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Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 41,19 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,34 долара за барель, що на 22 цента нижче за рівень закриття торгів ($41,56).