Як купити свою першу квартиру і не платити пенсійний збір

Доведеться збирати додатковий пакет паперів, але відтепер можна обійтися без повернення несправедливо стягненого збору через суд

Минулого тижня Кабінет міністрів визначив порядок звільнення від сплати пенсійного збору громадян, які купують житло вперше або перебувають у черзі на отримання житла. За законом, ми й раніше були від цього збору звільнені, купуючи квартири-будинки вперше в житті, лише незрозуміло було, як довести держорганам, що раніше нерухомості не придбавали. Закон був, та не працював. Тепер уряд нібито передбачає підтвердження факту придбання житла вперше інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Цей реєстр існує з 2011 року, та чомусь ефективно залучений не був. Ми дізналися, як все-таки скористатися правом зекономити на зборі.

ВСЕ ЗМІНИЛИ ДВА АБЗАЦИ

Мешканка Обухова (це на Київщині) Тетяна Фарід минулого літа вперше в житті придбала квартиру. Зазвичай під час оформлення у нотаріуса договору купівлі-продажу покупець квартири сплачує збір на обов’язкове пенсійне страхування в розмірі 1% від вартості квартири, але для тих, хто раніше таких операцій не проводив, ця норма не діє – збір платити не треба. Тетяна про це знала, і нотаріус знав, та підказати, як реалізувати це право покупця, не міг. Порадив запитати в Податковій чи Пенсійному фонді. «З податкової відправили у ЦНАП, там отримала довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що відомостей про мої права на нерухоме майно не мають, – розповідає Тетяна. – Але нотаріус папірець забракував – мовляв, це інформація за період з 2011 року, а до того хтозна, чи купувала я житло». Лишався варіант звернутися до пенсійного. Пригадавши, які зазвичай черги там стоять, і що звертатися все одно доведеться навмання – ніхто не знає, чи пенсійний допоможе – вирішили не затримувати процес купівлі й мовчки сплатили збір. «Просто вразило дуже, що нотаріуси й державні установи гадки не мали про те, як же виконати норму закону. Тобто практики такої не мали досі, виходить», – ділиться враженнями Тетяна. Вже пізніше випадково дізналася, як це працює. Збір платять усі, а потім повертають його через суд.

Минулого тижня уряд анонсував вирішення цієї правової колізії – збір не треба буде платити і повертати. 26 вересня набрала чинності постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій». Виявилося, щоб усунути юридичний парадокс – закон є, а способу застосування його немає – знадобилося внести всього два нових підпункти до пункту про порядок сплати збору.

Отже, збір не платить той, хто купує житло вперше. Це підтверджується заявою фізичної особи про те, що вона не має та не набувала права власності на житло (в тому числі не приватизовувала, не успадковувала, не отримувала у дар, не купувала, зокрема як частку в спільному майні подружжя), а також відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей з невід’ємної архівної складової частини цього Реєстру про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно). Ці відомості мають підтвердити відсутність зареєстрованих за покупцем прав власності на житло, а також даними про невикористання житлових чеків для приватизації або використання їх для приватизації частки майна державних підприємств і земельного фонду. В якості документу, що підтверджує невикористання житлових чеків для приватизації державного житлового фонду, приймаються довідки з місць проживання людини після 1992 року.

Закон діє й для тих, хто перебуває у черзі на одержання житла (підтверджується документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення відповідного «квартирного» обліку).

І головне уточнення, що розв’язує руки нотаріусам – нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна нарешті можна здійснювати без документального підтвердження сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Раніше провести операцію купівлі-продажу без сплати не вдавалося.

ЧОМУ ПЛАТИЛИ ЗБІР РАНІШЕ

Раніше діяв принцип «плати – а потім розбирайся». Нотаріус вимагав оплату збору, вносив її сам або відправляв клієнта в банк – і лише тоді посвідчував операцію. Розбиратися, за словами Володимира Копотя, керуючого партнера у юридичній фірмі "KopotLawyers" та СЕО на сайті перевірки забудовників monitor.estate, доводилося через суд. Спочатку покупець житла йшов із заявою до Пенсійного фонду, просив реалізувати його право на пільгу щодо несплати збору, ПФ відповідав листом-відмовою, у якому йшлося, що повернути кошти не може, бо не передбачений для цього порядок. «І тоді людина з цим листом зверталася до суду і в судовому порядку повертала свої кошти, – пояснює Копоть. – Процедура займала зазвичай півроку-півтора».

ЯК СИСТЕМА ЗАПРАЦЮЄ ТЕПЕР

Всього двома пунктами уряд усуває проблему і створює нову схему дій, пояснює юрист. Щоб довести право на пільгу, доведеться зібрати додатковий пакет документів. Перш за все – заяву фізособи про те, що вона просить застосувати до неї цю пільгу. «Заява добровільна, але по факту виходить, що потребує нотаріального засвідчення і за неї доведеться викласти ще гривень 500», – говорить Володимир. Довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, можливо, діставатимуть самі нотаріуси (у них вже є або може з’явитися доступ до нього). Якщо ні – папірець можуть зробити у місцевому ЦНАПі (вартість послуги – 50 грн). Саме такий вручили Тетяні Фарід і забракували у нотаріуса, бо в реєстрі – інформація лише щодо подій з 2013 року. «Очевидно, нотаріуси проситимуть дані з архівів БТІ. Лише там зможуть підтвердити, що за громадянином не була зареєстрована жодна квартира до 2013 року», – вважає Копоть. А документ, що підтверджує невикористання житлових чеків з Держжитлового фонду – це просто довідка за місцем реєстрації (з міськради, наприклад), проблем з нею виникати не повинно.

У ЧОМУ МОЖЕ КРИТИСЯ ХАЛЕПА

Приватні БТІ, на щастя, здатні наразі вирішити дуже багато проблем. Часто навіть через рієлторів, що беруть на себе спілкування з ними. Але доступу до архівів вони не мають і діставати архівні довідки відмовляються. Так, Тетяні у допомозі приватники відмовили, довелося звернутися до комунального підприємства, де довідку обіцяли зробити аж через місяць і паралельно нав’язали непотрібну, як потім виявилося, послугу – оформлення нового техпаспорту на квартиру. «У нотаріуса мені пояснили, що так часто чинять, і щоб уникнути зайвих витрат часу і грошей, треба бути підготовленим і вимагати, аби в БТІ вказали на норму закону, де йдеться про оновлення техпаспорту. Насправді довідки було цілком досить», – пригадує Тетяна. Тобто БТІ-розпорядники архівних даних можуть зловживати своїми новими обов’язками. «Крім них, дані про права власності на нерухомість мають архівні установи, БТІ зобов’язані їх дублювати, – говорить Копоть. – Якщо документи БТІ горіли або іншим чином пошкоджувалися, це запасний варіант». Поки що явних складнощів з формуванням пакету документів експерт не вбачає. «Якщо лиш це не зроблено для того, аби БТІ почали на цьому заробляти. Можливо, совість у когось прокинеться і система почне в автоматичному режимі працювати», – зауважує він. А ще дарує надію анонс міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова про те, що почнеться оцифрування документації БТІ. «Гадаю, за рік-півтора вони це питання доб’ють і всі довідки отримуватимуться автоматично, вплив людського фактору зникне», – говорить Копоть. Але перший час після нововведення, на його думку, плутанина та метушня гарантовані.

ДЕ ПОКУПЦЕВІ ДІЗНАТИСЯ ДЕТАЛІ

Можна звернутися до юриста, також інструкції може дати рієлтор (хоча не всі користуються послугами посередників). Але найпершими розберуться в питанні нотаріуси. «Мінюст – їх безпосередній куратор, для нотаріусів регулярно проводять навчання, круглі столи, де обговорюють всі нюанси нововведень», – пояснює Володимир Копоть. Тобто досить звернутися до нотаріуса, той дасть перелік документів для збору – і потім лише по черзі «галочки» біля них ставиш.

А ЯК ЖЕ ТІ, ХТО ВЖЕ СПЛАТИВ ЗБІР?

На жаль, закон зворотної сили не має, каже Володимир. Повернення коштів – тільки через суд, за старою схемою. Перший пункт – треба звернутися до територіального управління Пенсійного фонду з заявою про повернення помилково сплачених грошових коштів (пенсійного збору). Додати Договір купівлі-продажу, копію квитанції про сплату збору, додати інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка підтвердить що придбане житло є першим нерухомим майном, вказаної категорії, яке придбаває особа (тобто все-таки довідка має силу, лише не у нотаріуса). І можна зробити це навіть через роки після купівлі житла, якщо, звісно, квитанцію не загубили. Далі – судимося. Є юридичні фірми, які, можна сказати, тільки цим питанням і займаються і вже на відсуджуванні зборів собаку з’їли. Щоправда, доведеться оплатити судові витрати і комісійні юристам, а це не менш як 2000-2500 грн. Якщо житло недороге і 1% від його вартості – всього 3000-4000 грн, сенсу братися за справу мало.

Тетяна Негода

Фото: Укрінформ та з відкритого доступу