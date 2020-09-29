Продаж облігацій: Мінфін поповнив бюджет на 2 мільярди

Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 29 вересня залучило до державного бюджету 2 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 29 вересня 2020 року до державного бюджету залучено 2 035 424 105,02 грн", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, за підсумками аукціонів ОВДП 22 вересня Мінфін залучив до держбюджету в еквіваленті 330 млн грн.