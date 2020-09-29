Доходи в бюджеті-2021 можна збільшити на понад 20 мільярдів - Пацкан

Рахункова палата виявила додаткові резерви доходів, не враховані у проєкті державного бюджету на 2021 рік, загалом на 20,6 млрд грн.

Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, презентуючи підсумки експертизи проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" на засіданні Рахункової палати, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт відомства.

Він зазначив, що збільшити доходи у проєкті державного бюджету можливо за рахунок надходжень рентної плати за користування надрами для видобування нафти та природного газу – на 15,1 млрд грн, ввізного мита – на 2,4 млрд грн, плати за ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор та за ліцензії на випуск та проведення лотерей – на 2,2 млрд грн, власних надходжень бюджетних установ – на 0,9 млрд грн.

Пацкан також зауважив, що за оцінкою Рахункової палати, прогнозоване зростання реального ВВП на 4,6% у 2021 році є досить оптимістичним.

«На жаль, існує багато чинників, що збільшують ризики недосягнення прогнозованого зростання економіки в наступному році і, як наслідок, ненадходження доходів у визначених обсягах. Це зокрема рецесія, що триває в промисловості й інших галузях, фактичне зменшення кредитування і капітальних інвестицій, а також відтік іноземного капіталу», - додав голова Рахункової палати.

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Як повідомляв Укрінформ, про раніше Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що Верховна Рада проведе позачергове засідання 20 жовтня задля розгляду в першому читанні проєкту закону про державний бюджет України на 2021 рік.

Кабінет Міністрів 14 вересня на своєму засіданні затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік і того ж дня вніс його на розгляд до Верховної Ради.

Згідно з оприлюдненими урядом основними показниками проєкту державного бюджету на 2021 рік, зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція - на рівні 7,3%. Проєкт держбюджету-2021 також передбачає зниження державного боргу в наступному році на 3,4% - до 64,6% ВВП, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.