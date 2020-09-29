Бюджет ФРН на 2021 рік теж планується з боргом - міністр

Наступний, 2021 рік стане другим поспіль, коли Німеччина планує бюджет з боргом.

Основні пункти фінансового плану представив Бундестагу міністр фінансів, віцеканцлер Ола Шольц, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами урядовця, проєкт федерального бюджету на 2021 рік передбачає отримання позик у розмірі 86,182 мільярда євро, що перевищує встановлений ліміт. Позики передбачається погасити в бюджеті на 2026 рік та в наступні 16 бюджетних років.

Очікується, що чисті запозичення у 2021 році становитимуть близько 218 мільярдів євро. До цього кілька років поспіль бюджет ФРН був «нульовим», тобто без боргів.

Видатки в проєкті бюджету-2021 заплановані на рівні 413,4 млрд євро, що на 95,1 млрд євро (або на 18,7 відсотка) менше, ніж у другому додатковому бюджеті на 2020 рік, прийнятому у зв‘язку з коронакзирою.

Федеральне міністерство фінансів передбачає значно нижчий рівень витрат до 2024 року: 387 млрд у 2022 р., 387,1 млрд у 2023-му та 393,3 млрд у 2024 р. Також очікується, що чисті запозичення зменшаться у найближчі роки: 10,5 млрд на 2022 р. 6,7 млрд на 2023, а на 2024 р. 5,2 млрд.

"Не брати позики буде дорожче, ніж брати", - заявив Шольц.

За його словами, Німеччина подібними заходами впоралася з наслідками фінансової кризи 2009 року, зможе зробити це й тепер.

Він також підкреслив важливість збереження робочих місць та утримання рівня інвестування. У період з 2021 до 2024 року передбачається залучити 200 млрд євро прямих інвестицій.

Бюджетні дебати розпочнуться у Бундестазі 30 вересня, друге та третє читання закону про бюджет відбудуться з 8 по 11 грудня.