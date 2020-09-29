Середня зарплата в Україні: в яких галузях отримують найбільше

Середня номінальна зарплата українців за серпень 2020 року була на 8,6% більшою за ту, яку вони отримали за серпень 2019 року, і становила 11 446 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Середня номінальна зарплата українців за серпень 2020 року у 2,4 раза вища рівня мінімальної заробітної плати (4 723 грн). Порівняно із липнем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати зменшився на 3,0%.

Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників сфери фінансової та страхової діяльності — в середньому 19 700 грн (на 6,6% більше, ніж за серпень 2019 року). На другому місці за цим показником — галузь інформації та телекомунікацій (19 827 грн, на 15,1% більше), на третьому — державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування (16 802 грн, на 4,0% більше).

Найменші середні номінальні зарплати за серпень 2020 року були у сферах тимчасового розміщування й організації харчування (6 224 грн, на 11,3% менше, ніж за серпень 2019 року), освіти (8 218 грн, на 11,8% більше), охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8 490 грн, на 20,1% більше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, середня номінальна зарплата за серпень 2019 року становила по Україні 10 537 грн, що на 17,4% більше, ніж за серпень 2018 року.