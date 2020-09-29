Фонд держмайна виставив на продаж спиртзавод на Львівщині

Фонд держмайна оголосив аукціон з продажу Лопатинського спиртзаводу у Львівській області за стартовою ціною 18,7 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це Фонд держмайна повідомив у Фейсбуці.

"Оголосили аукціон з продажу Лопатинського спиртового заводу. Місце провадження діяльності і зберігання спирту ДП "Укрспирт" знаходиться у Львівській області – за 90 км від обласного центру. Потужності заводу можуть бути застосовані для виготовлення етилового (ректифікований зерновий, зерновий вищої очистки) і харчового спирту. Проведення аукціону заплановано на 28 жовтня, а стартова ціна об'єкта приватизації складає 18,7 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що новий власник отримає чимало нерухомості, устаткування і транспортні засоби.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року Укрспирт спільно із Фондом державного майна розпочали підготовку до приватизації спиртової галузі України. Потенційними інвесторами у ході приватизації є виробники харчових спиртів, антисептиків, автомобільного пального, фармацевтичні та агрокомпанії, зацікавлені в переробці власної продукції. Загалом на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт ДП "Укрспирт".