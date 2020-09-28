Українці за кордоном цього літа витратили понад 500 мільйонів - експерти

Найбільше українці у карантинне літо витратили грошей зі своїх карток у Великій Британії – майже 80 млн грн, найменше – в Угорщині – більш як 3 млн грн.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі "Українського процесінгового центру" (UPC).

"У п’ятірку країн, де українці витратили найбільше грошей, входять: Британія - майже 80 млн грн, Туреччина – близько 71 млн грн, Італія – майже 40 млн грн, Франція – понад 35 млн грн і Хорватія – приблизно 31 млн грн. Найменше розраховувались банківськими картками в Угорщині – там було проведено всього 5715 трансакцій, Болгарії – 6842 та Австрії – 7007 операцій", - повідомляє UPC.

Топовими країнами, де українці зняли готівку через банкомати, були: США – майже 26 млн грн, Німеччина – також майже 26 млн та Росія – більш як 22 млн грн.

Найменше знімали готівку у Білорусі – приблизно 1,5 млн грн, Болгарії – майже 2,5 млн грн і Туреччині – більш як 4 млн грн.

Так, порівнюючи з літом 2019 року зростання карткових трансакцій скоротилось на 47,4%, а суми покупок зменшились майже на 63%.

Середня сума покупок і послуг, які робили українці закордоном влітку, склала 1011 грн. Найбільша середня сума покупок була зафіксована в Італії – 4389 тис. грн.

Водночас, порівнюючи з літом 2019 року, в UPC зазначили, що зростання карткових трансакцій скоротилось на 47,4%, а суми покупок зменшились майже на 63%.

Читайте також: В Україні побільшало випадків шахрайства з банківськими картками

UPC (Український процесінговий центр) – процесінговий центр і платіжний сервіс-провайдер, який обслуговує платіжні картки 38 банків і 1700 онлайн-магазинів у 16 країнах Центральної і Східної Європи. UPC працює з 1997 року та входить до міжнародної групи Raiffeisen Bank International.