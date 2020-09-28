НАЗК виявило корупційні ризики у постанові про створення оператора на тютюновому ринку

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило корупційні ризики у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє проєкт "Ліга Антитрасту" у Фейсбуці з посиланням на лист НАЗК.

Зокрема, у листі йдеться, що НАЗК здійснило моніторинг положень вже прийнятої постанови та виявило в ній корупціогенні фактори, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. У зв’язку з цим Агентство планує надіслати звернення до Міністерства юстиції з пропозицією включити зазначену постанову до плану проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

Як повідомляв Укрінформ, позаминулого тижня Кабінет міністрів оприлюднив постанову про реалізацію експериментального проєкту “Національний оператор на ринку тютюнових виробів”, що була ухвалена на засіданні уряду 9 вересня 2020 року. Завданнями експериментального проєкту, зокрема є посилення контролю та вжиття невідкладних заходів для боротьби з ухиленням від сплати податків, контрабандою та контрафактом, незаконними виробництвом та реалізацією тютюнових виробів; боротьба з негативним впливом “тіньового” сегмента ринку тютюнових виробів на обсяг податкових надходжень державного та місцевих бюджетів; налагодження повноцінного та якісного обміну інформацією між державою та суб’єктами ринку для контролю за обігом тютюнових виробів на всій території України та моніторингу і забезпечення їх відповідності вимогам законодавства України.

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Згідно з постановою, Національним оператором може бути юридична особа будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у якої наявна ліцензія на оптову торгівлю тютюновими виробами та яка має не менше п’яти років досвіду провадження господарської діяльності у сфері оптової торгівлі тютюновими виробами на ринку України.