У проєкті бюджету-2021 передбачили кошти на 100 вагонів для пасажирських перевезень - депутат

Для підтримки туристичної галузі в проєкті державного бюджету на 2021 рік передбачено кошти на оновлення вагонного парку.

Про це повідомила під час презентації в Укрінформі законопроєкту про туризм заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, народний депутат від “Слуги народу” Євгенія Кравчук, передає кореспондент агентства.

"Вже створена робоча група на базі Міністерства інфраструктури разом з Укрзалізницею. Ми також будемо працювати з громадськими активістами, з представниками агентства (Державного агентства розвитку туризму – ред.), ми вже отримали пропозиції від обласних державних адміністрацій про зміну і покращення туристичних маршрутів на Укрзалізниці", - сказала Кравчук.

Вона зазначила, що йдеться про певні “косметичні” зміни, які можна зробити, змінивши графік поїздів, щоб було зручно, зокрема, зробити десь зупинку, де її не було.

"Але є загальна державна стратегія про оновлення пасажирських вагонів. У бюджеті наступного року вперше закладені кошти на купівлю 100 вагонів для пасажирських перевезень. Бо якщо ми не будемо оновлювати вагонний парк, то через років 10 взагалі можемо говорити про великі проблеми в пасажирських перевезеннях, тому що термін експлуатації вагонів, які були зроблені в радянські роки, закінчується", - зауважила Кравчук.

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Вона також додала, що гуманітарний комітет намагається допомогти туристичній галузі в податковій сфері.

"Уже в першому читанні прийнятий законопроєкт для креативних індустрій і для туризму, який зменшує податок на додану вартість з 20% до 7%. Це буде стосуватись також готельних послуг і послуг гідів. Поки що в цій редакції це норма на два роки. Але, звичайно, ми будемо дивитися, як вона буде працювати", - сказала заступник голови комітету.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики підготувало новий законопроєкт про туризм, який містить низку важливих новацій.

Глава МКІП Олександр Ткаченко зазначив, що законопроєкт передбачає системне оновлення застарілого закону “Про туризм” і передбачає, зокрема, створення Єдиного туристичного реєстру, запровадження сучасної термінології, закладає механізми створення цільових туристичних фондів та інші нововведення.