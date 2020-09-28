АМКУ рекомендує забезпечити вільний доступ до Миколаївського порту

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендує ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) не перешкоджати портовим операторам на законних підставах використовувати причальну інфраструктуру Миколаївського морського порту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Рекомендації є обов'язковими до виконання і були надані після розгляду Комітетом заяви портових операторів, які отримують доступ до причалів Миколаївського морського порту на підставі договорів сервітуту. Зазначається, що під час розслідування АМКУ встановив що АМПУ не виставляло заявникам відповідні рахунки за чинними договорами сервітуту та при відсутності відповідного договору про доступ до причалу нараховувало плату за цю послугу, а також вдавалось до спроб заблокувати прийом суден через відсутність укладених договорів про забезпечення доступу портового оператора до причалу. У Комітеті додають, що на ринку надання спеціалізованих послуг морських портів АМПУ є суб’єктом природної монополії.

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Виконання рекомендацій АМКУ допоможе запобігти ущемленню інтересів портових операторів, які отримують доступ до причалів Миколаївського морського порту на підставі чинних договорів сервітуту, та порушенням законодавства про захист економічної конкуренції з боку ДП «АМПУ».