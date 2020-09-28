Уряд залучить €6 мільйонів на ядерну безпеку

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 28 вересня ухвалив розпорядження, що передбачає створення правових підстав для укладення угоди між урядом України та Єврокомісією у сфері ядерної безпеки.

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на Урядовий портал.

"Актом пропонується схвалити проєкт угоди про фінансування річної програми дій щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між урядом України та Європейською Комісією, яка діє від імені Європейського Союзу", - йдеться у повідомленні.

Документ передбачає реалізацію проєкту з бюджетом 6,6 млн євро (внесок ЄС - 5,9 млн євро), який складається з двох частин: інтегрування культури безпеки та операційної ефективності у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні та підтримка у створенні інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу, що охоплює всю територію України. Бенефіціаром проєкту є Державне агентство України з питань управління зоною відчуження.

Відповідно до угоди, створення автоматизованої системи радіаційного моніторингу буде досягатися шляхом інтеграції існуючих об’єктових систем моніторингу в єдину систему та за допомогою модернізації застарілого обладнання, пунктів спостереження і створення ефективних процедур обміну інформацією. Відповідні кроки сприятимуть розширенню можливостей реагування на радіологічні ризики в Україні та ранньому попередженню європейських країн про відповідні ризики.

В Кабміні переконані, що підписання угоди сприятиме удосконаленню безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також екологічній реабілітації колишніх ядерних об’єктів.