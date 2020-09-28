Фонд держмайна оголосив три аукціони з приватизації об’єктів Укрспирту

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив про проведення у жовтні 2020 року трьох аукціонів з приватизації об’єктів ДП "Укрспирт".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Фонд державного майна України оголосив про проведення трьох приватизаційних аукціонів підприємств ДП "Укрспирт": МПД "Немирівське", МПД "Артемівське" та МПД "Овечацьке". Торги відбудуться у жовтні 2020 року та відкриють ринок виробництва спирту. Так, разом з правом власності на об’єкт ДП "Укрспирт" до 1 липня 2021 року, інвестор отримає ексклюзивне право на виробництво спирту.

Як повідомляв Укрінформ, у серпні 2020 року Укрспирт спільно із Фондом державного майна розпочали підготовку до приватизації спиртової галузі України. Потенційними інвесторами у ході приватизації є виробники харчових спиртів, антисептиків, автомобільного пального, фармацевтичні та агрокомпанії, зацікавлені в переробці власної продукції. Загалом, на приватизацію буде виставлено 41 об'єкт ДП "Укрспирт".

Із 1 липня 2020 року вступив у дію закон, яким скасовується державна монополія на виробництво спирту, зокрема, як лікарського засобу, а також для медичних і ветеринарних цілей. Відповідно до закону, особи, які придбали майно ДП "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, зобов'язані до 1 липня 2021 року зберегти види діяльності та не менш як 70% того виробничого персоналу, який був на 1 січня цього року.