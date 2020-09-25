День виноградаря і винороба відзначатиметься у другу неділю листопада - указ

День виноградаря і винороба відзначатиметься в Україні в другу неділю листопада.

Як передає Укрінформ, відповідний Указ Президента від 22 вересня опублікований на сайті глави держави.

"Установити в Україні професійне свято — День виноградаря і винороба, яке відзначати щороку у другу неділю листопада", - зазначається в документі.

Раніше під час поїздки на Закарпаття Президент заявив про необхідність підготовки урядом і профільним міністерством комплексу заходів щодо розвитку виноградарства і виноробства.