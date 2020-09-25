У Раді "з дня на день" очікують законопроєкт Зеленського про податкову амністію

У Верховній Раді найближчим часом очікують від Президента внесення законопроєкту про податкову амністію.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці поінформував голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової і митної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

"Із дня на день чекаємо законопроєкт про податкову амністію від Президента. Цілі зрозумілі. Задачі визначені. Текст узгоджений", - написав Гетманцев.

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Як повідомлялося, 20 травня Президент Володимир Зеленський під час пресконференції заявив, що законопроєкт про амністію капіталів готовий, зазначивши, що необхідно "перегорнути цю сторінку історії, щоб усі громадяни хотіли бути платниками податків".

Міністр фінансів Сергій Марченко в одному з інтерв'ю повідомляв, що законопроєкт про податкову амністію було подано в Офіс Президента ще в липні.