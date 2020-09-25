Ощадбанк за І півріччя скоротив обсяг непрацюючих кредитів на 21%

За І півріччя 2020 року обсяг непрацюючих кредитів Ощадбанку скоротився на 21% або на 16,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба банку.

Наголошується, що Ощадбанк третій рік поспіль є лідером серед державних банків за обсягами погашення заборгованості шляхом отримання грошових коштів та майна, прийнятого в рахунок погашення боргу. Загальний обсяг погашень у І півріччі 2020 році становив 1,7 млрд грн, або 65% загального обсягу погашення непрацюючих активів чотирма державними банками. Загальний обсяг погашень у 2019 році становив 3,7 млрд грн, або 57% загального обсягу погашення непрацюючих активів чотирма державними банками. У 2018 році загальний обсяг погашень проблемних кредитів становив 3,0 млрд грн, або 61% загального обсягу погашення непрацюючих активів чотирма державними банками.

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Ще зазначається, що з початку 2020 року в рамках закону "Про фінансову реструктуризацію" проведено реструктуризацій на суму 16,4 млрд грн. Загалом з початку дії цього закону проведено реструктуризацій на 43,5 млрд грн. Також у першому півріччі 2020 році банком було "очищено" баланс за рахунок списання кредитів на суму 25 млрд грн (заборгованість позичальників, яка виникла в наслідок анексії АР Крим за рахунок сформованого резерву), що становило 97% всіх списань державних банків.