Під час коронакризи низка країн зверталися щодо постачання продуктів - Шмигаль

Під час коронакризи посли низки іноземних країн звернулися до України з проханням чітко зафіксувати те, скільки наша держава зможе постачати їхнім країнам продуктів харчування, агропродукції у разі потреби.

Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час відвідин НУ "Львівська політехніка", перебуваючи з робочою поїздкою на Львівщині, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Як тільки почалася пандемія, ми розпочали переговори щодо долучення до ініціатив про вакцини, про ліки. І до нас почали звертатися: "Добре, ми поставимо вас у чергу, але поставте нас у чергу на продукти", тому що навесні всі переживали про можливу продуктову кризу. Не факт, що ці ризики пройшли у світі. Але багато послів іноземних країн звернулися до нас із побажанням зафіксувати за їхніми країнами чіткі відсотки постачання агропродукції, харчової продукції, зернових та інших продуктів», - сказав Шмигаль.

Глава уряду переконаний, що Україна здатна постачати продукти, але тут варто подумати над тим, щоб постачати не сировину, а створювати виробництва та створювати додану вартість, адже на цьому Україна зможе заробити, тим більше для цього буде створено нові робочі місця.

Як повідомляв Укрінформ, Україна входить до першого десятка країн з експорту сільськогосподарської продукції до Євросоюзу. Натомість упродовж року цей показник зменшився на майже 15%.

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