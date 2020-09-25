Україна і Китай планують розширити номенклатуру агропродукції на ринках

Україна і Китай будуть посилювати торговельно-економічне співробітництво, зокрема розширювати співпрацю в галузях промисловості та аграрного сектору.

Про це йшлося під час зустрічі міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з Надзвичайним та Повноважним Послом Китайської Народної Республіки в Україні Фань Сяньжуном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Сторони обговорили потенційну співпрацю і нові проєкти у сферах інфраструктури, галузях промисловості, аграрного сектору. Щодо АПК, зокрема, йшлося про розширення номенклатури аграрної продукції на ринках сторін та зростання обсягів торгівлі між Україною і КНР.

Українська сторона висловила готовність до проведення Четвертого засідання Комісії зі співробітництва між урядом України та урядом КНР в off line режимі і очікує пропозиції щодо термінів від Китайської сторони.

“Торгівля з КНР є стратегічно важливим напрямом для України. КНР - №1 за обсягом товарообігу серед партнерів України в світі (за умови, якщо ми розглядаємо торгівлю з ЄС як з окремими країнами). Потенціал співпраці величезний, тому ми всіляко підтримує поглиблення нашого торгово-економічного співробітництва”, - зазначив Петрашко.

За його словами, географічне положення України - важливий фактор для пошуку можливостей в трикутнику Україна-Китай-ЄС. ЗВТ з ЄС і початок торговельної лібералізації з КНР може надати в майбутньому істотні переваги в реалізації спільних стратегічних проектів.

Як повідомлялося, товарообіг України з КНР у 2019 р. становив 12,8 млрд дол. США, за пів року 2020-го 6,6 млрд дол. США.

Україна у 2019 р. експортувала в КНР товарів на 3,4 млрд дол. США, за пів року 2020-го - на 3 млрд дол США.