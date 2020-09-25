Законопроєкт про Бюро економічної безпеки може бути у сесійній залі наступного тижня

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики наступного тижня може передати до сесійної зали парламенту законопроєкт №3087-д "Про Бюро економічної безпеки України" для розгляду в другому читанні.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, коментуючи запитання, які важливі законопроєкти Рада може розглянути на наступному пленарному тижні, Гетманцев розповів: "Ми хочемо винести в зал, але це рішення ще не пройшло через комітет, законопроєкт про Бюро економічної безпеки. Я маю надію, що ми зможемо схвалити на комітеті цей закон і тоді передати в зал".

У Фейсбуці Гетманцев оприлюднив порядок денний засідання фінансового комітету у понеділок 28 вересня. Згідно з документом, комітет, серед іншого, розгляне законопроєкт №3087-д "Про Бюро економічної безпеки України".

Перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Фейсбуці поінформував, що до другого читання законопроєкту про Бюро економічної безпеки надійшло 1500 поправок.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки".

Законопроєкт розроблено з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки.

Проєкт закону визначає мету, принципи, правові та організаційні засади створення та діяльності Бюро економічної безпеки як правоохоронного органу, на який покладається виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігання їх вчиненню у майбутньому.