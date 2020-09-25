Законопроєкт про Бюро економічної безпеки може бути у сесійній залі наступного тижня

Законопроєкт про Бюро економічної безпеки може бути у сесійній залі наступного тижня

Документ
Укрінформ
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики наступного тижня може передати до сесійної зали парламенту законопроєкт №3087-д "Про Бюро економічної безпеки України" для розгляду в другому читанні.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24".

Так, коментуючи запитання, які важливі законопроєкти Рада може розглянути на наступному пленарному тижні, Гетманцев розповів: "Ми хочемо винести в зал, але це рішення ще не пройшло через комітет, законопроєкт про Бюро економічної безпеки. Я маю надію, що ми зможемо схвалити на комітеті цей закон і тоді передати в зал".

У Фейсбуці Гетманцев оприлюднив порядок денний засідання фінансового комітету у понеділок 28 вересня. Згідно з документом, комітет, серед іншого, розгляне законопроєкт №3087-д "Про Бюро економічної безпеки України".

Перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Фейсбуці поінформував, що до другого читання законопроєкту про Бюро економічної безпеки надійшло 1500 поправок.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 вересня ухвалила в першому читанні законопроєкт № 3087-д "Про Бюро економічної безпеки".

Законопроєкт розроблено з метою ліквідації податкової міліції, оптимізації структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері економіки, усунення дублювання їх функцій та створення Бюро економічної безпеки.

Читайте також: Гетманцев сказав, коли Рада може розглянути перше читання держбюджету-2021

Проєкт закону визначає мету, принципи, правові та організаційні засади створення та діяльності Бюро економічної безпеки як правоохоронного органу, на який покладається виявлення, припинення, розслідування та розкриття кримінальних правопорушень у сфері економіки, що створюють загрозу життєво важливим інтересам України, а також запобігання їх вчиненню у майбутньому.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-