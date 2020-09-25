Реагування на кіберзагрози є критично важливим для кожної компанії - Коболєв

Швидке реагування на кіберзагрози та створення засобів упередження є критично важливим для кожної компанії.

Про це під час ZOOM-конференції щодо цифрової трансформації держави сказав голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для Нафтогазу цифрова індустрія не є новою. Велику частину нашої трансформації ми робимо шляхом цифровізації. Світ не стоїть на місці, ми розуміємо, що цифрова реальність буде ще більш важливою для нас, але і нестиме ще більші загрози. Тому швидке реагування та створення засобів упередження є критично важливим для кожної компанії. "Нафтогаз" належить до так званих hard компаній. Ми знаходимося у фізичному просторі, у нас є свердловини і труби. Але керування всіма цими системами уже давно здійснюють інформаційні технології", - висловив думку Коболєв.

Крім того, керівник Нафтогазу звернув увагу на кібербезпеку у напрямку роздрібного продажу газу.

"Це означає, що ми як компанія будемо мати доступ і зберігатимемо великий масив персональних даних споживачів в Україні, а можливо, у майбутньому - і Європи. Захист цих даних, гарантування нашим клієнтам, що їх дані не будуть використані у злочинних цілях, є частиною нашого успіху", - відзначив Коболєв.