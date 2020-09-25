Укрнафта скоротила обсяги видобутку в серпні

За оперативними даними, у серпні 2020 року ПАТ "Укрнафта" видобуло 125,4 тис. т нафти і конденсату та 92,9 млн кубометрів газу, що, відповідно, на 2,5% і 8,2% менше порівняно з аналогічним періодом торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в прессслужбі компанії.

При цьому середньодобові показники видобутку вуглеводнів у серпні також дещо знизилися - до 4,04 тис. т нафти і конденсату та 2,99 млн кубометрів газу.

"Компанії вдається підтримувати рівень видобутку в умовах обмежених інвестиційних ресурсів завдяки низці операцій на наявному фонді свердловин: переходу на нові продуктивні горизонти, оптимізації капітальних і поточних ремонтів перспективних свердловин, заміні критично зношеного обладнання", - пояснили в Укрнафті.

У серпні компанія завершила капітальний ремонт на 10 свердловинах, провела 2 операції з інтенсифікації видобутку та вивела з бездіяльності 9 свердловин.

Як повідомляв Укрінформ, ПАТ "Укрнафта" за січень-липень 2020 року сплатило до бюджетів усіх рівнів 7,79 млрд грн податків, із них 943 млн грн сплачено за липень.