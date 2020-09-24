Міненерго розпочало активну роботу зі створення системи кіберзахисту

Реформи у сфері кібербезпеки енергетичного сектору України необхідно прискорити. Про це заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець, відкриваючи у режимі онлайн-конференції засідання Робочої групи з питань розбудови кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури енергетичної галузі Міненерго.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Як очільниця Міністерства енергетики я хочу не тільки зберегти вектори реформ в сфері кібербезпеки, що були розпочаті в галузі, але й прискорити їх реалізацію. Міненерго, як центральний орган виконавчої влади, відповідальний за безпеку й, зокрема, кібербезпеку енергетичних об’єктів, розпочало активну роботу зі створення системи, що дійсно стане ефективною в сучасних умовах", – сказала Буславець.

Актуальні питання кібербезпеки представники міністерства сьогодні обговорюють із світовими виробниками - лідерами в сфері кібербезпеки та цифрових трансформацій, які зацікавились співпрацею у цьому напрямку.

В Україні затверджено стратегію уряду й ухвалено нормативні акти, що дають загальну модель розвитку галузевих систем кібербезпеки у державі, також є останні нормативи та рекомендації Європейського Союзу щодо заходів з кібербезпеки в енергетичному секторі, які використано як базу для розробки концептуального бачення.

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Як повідомлялося, в Міненерго було створено міжвідомчу робочу групу з кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичного сектору та затверджено план короткострокових заходів. Зокрема, було вирішено створити Проєктний офіс для секторальної координації реалізації ініціативи та залучення міжнародної технічної допомоги; визначено необхідність в проведені секторального аудиту стану кібербезпеки енергетичного сектору; вирішено створити секторальний центр кібербезпеки критичної інфраструктури енергетичного сектору України.