Зеленський та глава уряду Словаччини обговорили співпрацю в енергетиці й на транспорті

Президент Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович обговорили шляхи розширення співпраці у двосторонній торгівлі, транспортній, енергетичній сферах та прикордонній взаємодії.

Зустріч посадовців відбулася у межах офіційного візиту Зеленського до Словацької Республіки, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Основна увага під час зустрічі була приділена обговоренню шляхів розширення взаємодії у таких сферах, як двостороння торгівля, транспорт, енергетика, прикордонна співпраця", - ідеться в повідомленні.

Зеленський, зокрема висловив сподівання, що спільними зусиллями урядів України та Словаччини сторони зможуть активізувати роботу за всіма напрямами, що важливо також для мінімізації негативних наслідків пандемії COVID-19 для економіки двох країн.

"Високо ціную те, що у програмі очолюваного вами уряду відображено підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, європейського майбутнього та процесу реформ у нашій державі", – наголосив Зеленський.

Він також відзначив пріоритетну важливість для України підписання Угоди щодо відновлення повноцінного функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

За даними ОП, Зеленський та Матович погодилися, що максимальне використання транзитного потенціалу України та Словаччини має бути стратегічним пріоритетом співпраці між двома країнами.

Сторони обговорили перспективи співробітництва в організації комбінованих перевезень за маршрутом Азія (КНР) – Європа (Словаччина), а також створення мультимодальних логістичних центрів (терміналів) з обробки вантажів на згаданому маршруті.

Співрозмовники привітали підписання під час візиту Меморандуму між Міністерством інфраструктури України й Міністерством транспорту та будівництва Словаччини, який має сприяти реалізації транзитного потенціалу наших країн.

Також відбувся обмін думками з питань співпраці України та Словаччини у сфері енергетики та енергетичної безпеки.

"Було констатовано спільне бачення сторін, що «Північний потік – 2» має розглядатися як політичний проект, який підриває енергетичну солідарність країн Європи", - розповіли в ОП.

Зеленський та Матович також обговорили подальші кроки щодо реалізації європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Зазначається, що Зеленський також окреслив ключові пріоритети співпраці між Україною та ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський у четвер, 24 вересня, перебуває з офіційним візитом у Словаччині.