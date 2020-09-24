Україна та Словаччина створюватимуть мультимодальні термінали між Азією та ЄС

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій та міністр транспорту і будівництва Словацької Республіки Андрей Долежал підписали меморандум про співробітництво в рамках “Економічного поясу Шовкового шляху”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що розвиток проєкту зі створення в Україні та в Словаччині мультимодальних логістичних центрів, зміцнить стратегічну позицію обох держав "як транспортного мосту між Заходом та Сходом".

"І Україна, і Словаччина вкрай зацікавлені розвивати свій транзитний потенціал і вдосконалювати процеси організації доставки вантажів у контейнерах з країн ЄС у Китай і в зворотному напрямку. На початку вересня ми провели консультації зі словацькою стороною щодо активізації співпраці в розвитку Шовкового шляху через території України та Словаччини. І сьогодні закріплюємо їх відповідним Меморандумом", - розповів Криклій.

У Мінінфраструктури додають, що підписання меморандуму сприятиме:

подальшому розвитку мультимодальних перевезень у сполученні між Азією та ЄС через Україну та Словаччину, а також збільшенню кількості маршрутних контейнерних поїздів, які використовуватимуться для комбінованих вантажних перевезень;

розробці спільного підходу до організації руху контейнерних поїздів, що курсують між Азією і ЄС через Україну та Словаччину.

Таким чином, сподіваються у відомстві, вдасться перевести у практичну площину реалізацію проєкту зі створення мультимодальних логістичних центрів, які будуть обробляти вантажі на маршруті Шовкового шляху. А це дозволить сформувати двосторонню робочу групу та створити підґрунтя для проведення переговорів з китайською стороною.

Меморандум укладений на невизначений термін та набирає чинності з дня його підписання - 24 вересня.

Криклій також підтвердив готовність активізувати спільну роботу із розвитку логістичних терміналів у Чопі, Мукачеві та Кошице, які можуть стати воротами між Азією і Європою, та звернувся з пропозицією спільного пошуку фінансових ресурсів для реалізації проєкту "Створення мультимодального логістичного центру між Україною і Словаччиною на базі існуючого терміналу в Чопі".

Як повідомлялося, проєкт "Економічний пояс Шовкового шляху" і проєкт "Морський шовковий шлях XXI століття" об'єднані ініціативою "Один пояс - один шлях", реалізацію якої Китай розпочав у вересні 2013 року. Ініціатива, зокрема, передбачає укладення двосторонніх меморандумів про співробітництво з державами, через які проходять транспортні євразійські маршрути. За останні роки до ініціативи приєдналися понад 120 країн і 30 міжнародних організацій. В її рамках було підписано понад 180 двосторонніх угод.

"Економічний пояс Шовкового шляху" і "Морський шовковий шлях XXI століття" — це сучасні транспортні коридори, створені для вантажоперевезень між Китаєм та Європейським Союзом.