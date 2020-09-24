Фонд гарантування продає пул активів трьох банків
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Торги пройдуть на майданчику "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" (FFN), за голландською моделлю аукціону.
В основі пулу – понад 120 прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, укладеними з фізичними та юридичними особами, 9 об’єктів нерухомості в Дніпропетровській області, понад 1300 позицій дебіторської заборгованості та майнові права за векселями. Загальна сума заборгованості за кредитами у складі пулу становить 13,1 млрд грн. Середня прострочка за кредитами – 8 років. У забезпеченні за кредитними договорами: комерційна та житлова нерухомість, земельні ділянки, транспорт, обладнання, товари тощо.
За більшістю кредитів тривають судові справи, за 39 кредитними договорами відкриті провадження Державної виконавчої служби, за 12 – кримінальні справи.
Стартова ціна пулу – 503,4 млн грн.