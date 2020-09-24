Фонд гарантування продає пул активів трьох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує 29 жовтня 2020 року провести аукціон з продажу пулу активів трьох неплатоспроможних банків – АТ "ВТБ Банк", АТ "Родовід Банк" та ПАТ "КБ "Фінансова Ініціатива".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Торги пройдуть на майданчику "Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн" (FFN), за голландською моделлю аукціону.

В основі пулу – понад 120 прав вимоги та майнових прав за кредитними договорами, укладеними з фізичними та юридичними особами, 9 об’єктів нерухомості в Дніпропетровській області, понад 1300 позицій дебіторської заборгованості та майнові права за векселями. Загальна сума заборгованості за кредитами у складі пулу становить 13,1 млрд грн. Середня прострочка за кредитами – 8 років. У забезпеченні за кредитними договорами: комерційна та житлова нерухомість, земельні ділянки, транспорт, обладнання, товари тощо.

За більшістю кредитів тривають судові справи, за 39 кредитними договорами відкриті провадження Державної виконавчої служби, за 12 – кримінальні справи.

Стартова ціна пулу – 503,4 млн грн.