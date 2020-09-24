DoZorro залучає громадські організації для моніторингу закупівель в регіонах

Моніторинговий портал DoZorro запрошує громадські організації долучитися для моніторингу закупівель в регіонах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці порталу у Фейсбуці.

Зазначається, що співпраця здійснюватиметься на винагороджувальній основі.

"Ми пропонуємо консультаційну допомогу, матеріальну винагороду", - пообіцяли в DoZorro.

Претендентам треба розбиратися в специфіці конкретної сфери закупівель: будівництва, ремонту доріг, медицини тощо. Громадські організації, що залучатимуться до співпраці, будуть зобов`язані систематично перевіряти закупівлі свого регіону в ProZorro і шукати в них порушення; направляти звернення замовникам, у правоохоронні та контролюючі органи; будувати співпрацю з замовниками, щоб вони витрачали кошти більш ефективно; приходити на допомогу бізнесу, що скаржиться на порушення своїх прав.

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Як повідомлялося, DoZorro – це платформа, де кожен учасник системи (постачальник, замовник, контролюючий орган, громадянин) може дати зворотній зв’язок державному замовнику чи постачальнику, обговорити та оцінити умови конкретної закупівлі, проаналізувати закупівлі окремого державного органу чи установи, підготувати та подати офіційне звернення до контролюючих органів.