Нафта дешевшає на тлі нестабільності попиту на енергоносії

Ціни на нафту знизилися 24 вересня, незважаючи на скорочення запасів нафти і палива в Сполучених Штатах. Тиск на ринок чинили попередження про нестабільність глобального попиту на енергоносії і заява ФРС про залежність американської економіки від нових фінансових вливань.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $41,36 за барель, що на $0,41 (0,98%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $39,42 за барель, що на $0,51 (1,28%) нижче рівня попередньої сесії.

Під час попередніх торгів ф'ючерси на нафту WTI впали на 1,4%. Це сталося після того, як представники Федеральної резервної системи (ФРС) підкреслили, що посилення бюджетних стимулів має вирішальне значення для підтримки економіки США. При цьому глава сировинного трейдера Mercuria Energy Group заявив, що світові ринки не зможуть впоратися зі збільшенням видобутку групою ОПЕК+, оскільки попит залишається слабким, ніж очікувалося.

"Попередження представників ФРС, безумовно, чинило тиск на акції США і спричинило зниження цін на нафту", - сказав Уоррен Паттерсон, глава відділу стратегії сировинних товарів ING Bank NV. За його словами, економічна невизначеність і недавнє зростання кількості випадків захворювання на COVID-19 утримуватимуть нафту від надмірного зростання в наступні два тижні і, ймовірно, залишаться у вузькому діапазоні.

У середу ринок був підтриманий даними Управління енергетичної інформації (EIA) про зниження запасів сирої нафти і дистилятів у США. Згідно з даними EIA, запаси сирої нафти в США впали за підсумками минулого тижня на 0,3% - до 494,4 млн барелів. Запаси бензину знизилися на 4,03 млн барелів і становили 227,5 млн барелів. Комерційні запаси дистилятів зменшилися на 3,36 млн барелів, максимальними темпами з березня, до 175,94 млн барелів.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 41,50 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 41,47 долара за барель, що на 30 центів нижче рівня закриття торгів ($41,77).

Фото: Bloomberg