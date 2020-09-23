Немчінов розповів про зміни у оформленні права власності на актив

Кабінет Міністрів врегулював питання оформлення документів, які підтверджують перехід права власності на актив, придбаний на електронних торгах.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Уряд вніс зміни до Постанови "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". Ці зміни необхідні задля забезпечення взаємоузгодження норм окремих актів Кабінету Міністрів , що регулюють порушені питання документів, які підтверджують перехід права власності на актив, придбаний на електронних торгах", - написав Немчінов.

Окрім того, додав урядовець, приведення деяких постанов Кабінету Міністрів, що регулюють діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), у відповідність із Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", а також забезпечення представництва, самопредставництва Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в судах.