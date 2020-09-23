Немчінов розповів про зміни у оформленні права власності на актив

Немчінов розповів про зміни у оформленні права власності на актив

Укрінформ
Кабінет Міністрів врегулював питання оформлення документів, які підтверджують перехід права власності на актив, придбаний на електронних торгах.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Уряд вніс зміни до Постанови "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України". Ці зміни необхідні задля забезпечення взаємоузгодження норм окремих актів Кабінету Міністрів , що регулюють порушені питання документів, які підтверджують перехід права власності на актив, придбаний на електронних торгах", - написав Немчінов.

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Окрім того, додав урядовець, приведення деяких постанов Кабінету Міністрів, що регулюють діяльність Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), у відповідність із Законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень", а також забезпечення представництва, самопредставництва Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в судах.

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