Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків на 260 мільйонів

Правоохоронці викрили схему ухилення від сплати податків на 260 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, службовими особами ряду великих суб’єктів господарювання закуповувалась сільгосппродукція за готівкові кошти у приватних підприємців. Після цього, з метою ухилення від сплати податків та незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, такі фінансово-господарські операції паперово оформлювались з підприємствами з ознаками фіктивності.

Протягом 2018-2019 років незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість у сумі більше 260 млн грн, які в подальшому обготівковано.

За результатами проведених санкціонованих обшуків офісних приміщень підприємств, задіяних у схемі ухилення від сплати податків, вилучено комп’ютерну техніку, документи первинного бухгалтерського обліку, чорнові записи, які підтверджують проведення неіснуючих фінансово-господарських операцій, печатки фіктивних підприємств, готівкові кошти у сумі майже 50 млн грн, офіційне походження яких не підтверджено, а також велику кількість предметів мистецтва.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими Офісу великих платників податків ДФС.