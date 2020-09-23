Проєкт відновлення Сходу України: узгодили текст угоди з МБРР про надання $100 мільйонів

Представники України та Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світового банку) узгодили текст угоди щодо надання 100 млн доларів до 2025 року на проєкт "Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження" (3В).

Про це повідомляє Укрінформ із посилання на сайт відомства.

Зазначається, що цей проєкт має на меті зростання економічних можливостей, згуртованості та включення у соціально-економічне життя країни громад, що постраждали внаслідок агресії РФ, через залучення інвестицій в місцеву інфраструктуру на території Луганської області, підконтрольній уряду України.

"22 вересня відбулись офіційні переговори щодо залучення коштів для реалізації проєкту «3В» між українською урядовою делегацією та представниками Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світового банку). За результатами зустрічі сторони досягли згоди щодо тексту угоди та фіналізували переговори", - йдеться у повідомленні.

До складу урядової делегації на чолі з першим заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій Ростиславом Замлинським увійшли представники Мінреінтеграції, Мін’юсту, Мінекономіки, Держспоживслужби, Укравтодору та Луганської ОДА.

Наступний етап – підписання Угоди про позику віцепрем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим.

Проєкт передбачає проведення капітального ремонту близько 183 км автомобільних доріг в Луганській області, які є ключовими транспортними коридорами в регіоні, та залучення інвестицій для відновлення сільського господарства через реалізацію окремих сільськогосподарських субпроєктів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії РФ для сільськогосподарської галузі на території Луганської області, підконтрольній уряду України.