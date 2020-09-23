У ДПЗКУ заявляють, що борошно вигідніше продавати на внутрішньому ринку

Зараз вигідніше продавати борошно на внутрішньому ринку, ніж експортувати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної продовольчо-зернової корпорації (ДПЗКУ) з посиланням на очільника відомства Василя Коваленка.

"В.о. голови правління АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" Василь Коваленко вважає, що українським виробникам борошна зараз вигідніше продавати свою продукцію всередині країни, аніж відправляти її на експорт", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз вартість борошна на 10 дол. вища за вартість пшениці. У порту пшениця коштує по 204 дол. за 1 тонну, а борошно – по 215 дол. за 1 тонну.

"Тобто, виробляючи борошно (для експорту - ред.), ми свідомо йдемо навіть не в нуль, а в мінус", – розповів Коваленко.

Читайте також: ДПЗКУ розпочала прийом зерна нового врожаю

Варто зазначити, що в березні 2020 року під час карантину АТ "ДПЗКУ" додатково запустило в роботу чотири борошномельних комплекси, щоб забезпечити продовольчу безпеку в країні та не допустити спекулятивного зростання цін на борошно.

За даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, з початку 2020/2021 маркетингового року по 21 вересня Україна експортувала 46 тис. тонн борошна, що на 24,6 тис. тонн менше, ніж на цю ж дату торік. При цьому з початку вересня експортовано 11,7 тис. тонн борошна, за останню добу - нуль.