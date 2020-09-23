СБУ викрила "металеві" оборудки на львівському заводі Укрзалізниці

Служба безпеки України викрила керівництво ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод», який входить до структури Укрзалізниці, у заволодінні майном підприємства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, посадовці ремонтного підприємства розробили схему привласнення брухту кольорових та чорних металів, який накопичувався у результаті господарської діяльності та не відображався у бухгалтерському обліку. Для цього зловмисники підробляли юридичну та фінансову звітність.

За фіктивними документами, брухт нібито повертався фірмам, які раніше здійснювали на заводі технічне обслуговування і ремонт техніки та рухомого складу. Насправді ж брухт кольорових та чорних металів вивозили на територію афілійованих з керівництвом заводу комерційних структур для реалізації.

"Лише за одним повністю задокументованим епізодом цієї схеми зловмисники привласнили понад 22 тонни металу на майже 1 мільйон гривень. Ініційованою СБУ інвентаризацією на підприємстві виявлено ще 891 тонну необлікованого брухту кольорових та чорних металів, які додатково поставлено на баланс підприємства", - розповіли у спецслужбі.

За результатами слідчих дій, у тому числі обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів провадження, вилучено фінансово-господарську документацію та інші матеріали, які доводять протиправну діяльність керівництва заводу.

Колишнім та чинним керівникам підприємства повідомлено про підозри у скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Фото: ssu.gov.ua