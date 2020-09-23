Фонд гарантування продає пул активів двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставляє на продаж пул активів АТ "Дельта Банк" та АТ "Фінанси та кредит".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Дев’ятого жовтня Фондом гарантування призначено торги з продажу пулу активів АТ "Дельта Банк" та АТ "Фінанси та кредит". До складу пулу увійшли 9 кредитів юридичних осіб. Частина з них перебувають у заставі НБУ. Загальна сума заборгованості за кредитними договорами становить 9,55 млрд грн. Середня прострочка за кредитами – майже 5 років. За всіма кредитними договорами тривають судові провадження. Щодо 8 кредитів - кримінальні справи, 4 на опрацюванні Державної виконавчої служби.

Торги відбудуться на майданчику DebtX за голландською моделлю аукціону. Початкова ціна лоту – 332,25 млн грн.

Пул у такому складі вже не одноразово було виставлено на торги, але досі не знайшлося покупця.

Основними об’єктами застави за кредитами у складі пулу є кілька цілісних майнових комплексів загальною площею 511 392,63 м кв., розташованих у Полтавській області. Серед них – автозавод із виробництва великовантажних автомобілів, а також завод із виробництва пневматичної гальмівної апаратури для автотранспортних засобів.

Йдеться про продаж саме прав вимоги за кредитами, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості, підприємства, чи майна у заставі за цими кредитами. Це означає, що при купівлі цього лоту активів інвестор отримує права кредитора за відповідними активами.