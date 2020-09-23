Фонд гарантування продає пул активів двох банків
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.
Дев’ятого жовтня Фондом гарантування призначено торги з продажу пулу активів АТ "Дельта Банк" та АТ "Фінанси та кредит". До складу пулу увійшли 9 кредитів юридичних осіб. Частина з них перебувають у заставі НБУ. Загальна сума заборгованості за кредитними договорами становить 9,55 млрд грн. Середня прострочка за кредитами – майже 5 років. За всіма кредитними договорами тривають судові провадження. Щодо 8 кредитів - кримінальні справи, 4 на опрацюванні Державної виконавчої служби.
Торги відбудуться на майданчику DebtX за голландською моделлю аукціону. Початкова ціна лоту – 332,25 млн грн.
Пул у такому складі вже не одноразово було виставлено на торги, але досі не знайшлося покупця.
Основними об’єктами застави за кредитами у складі пулу є кілька цілісних майнових комплексів загальною площею 511 392,63 м кв., розташованих у Полтавській області. Серед них – автозавод із виробництва великовантажних автомобілів, а також завод із виробництва пневматичної гальмівної апаратури для автотранспортних засобів.
Йдеться про продаж саме прав вимоги за кредитами, тобто боргів, а не безпосередньо об’єктів нерухомості, підприємства, чи майна у заставі за цими кредитами. Це означає, що при купівлі цього лоту активів інвестор отримує права кредитора за відповідними активами.