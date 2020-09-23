Нафтогаз розіграє 150 газових пакетів серед нових клієнтів

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" в рамках акції "Газ для Вас" розігрує 150 газових пакетів від 50 до 1000 кубометрів серед нових клієнтів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Подавши заявку на приєднання до 30 вересня, можна виграти один зі 150 газових пакетів. Розігруються:

50 пакетів по 50 кубометрів для споживачів, які використовують газ тільки для приготування їжі;

50 пакетів по 100 кубометрів для споживачів, які використовують газ для приготування їжі та підігріву води;

50 пакетів по 1000 кубометрів для споживачів, які використовують газ для опалення.

ГК "Нафтогаз України" 22 жовтня проведе розіграш газових пакетів серед нових клієнтів за допомогою сервісу random.org.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення. Це означає, що відтепер українці самі можуть вільно змінювати газового постачальника.

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На сьогодні Нафтогаз продає газ лише 2% населення.

НАК "Нафтогаз України" станом на початок вересня щодня отримував по 150-200 заявок від клієнтів, які хочуть купувати газ у газопостачальної компанії НАК.