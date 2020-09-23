НАБУ вийшло на “Прозорро.Продажі” як організатор торгів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) вийшло на торговий майданчик “Прозорро.Продажі” як організатор торгів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці “Прозорро.Продажі” у Фейсбуці.

"Вітаємо нового організатора торгів у системі електронних аукціонів Prozorro.Продажі - Національне антикорупційне бюро України", - йдеться в повідомленні.

Наразі, НАБУ вийшло на торговий майданчик з пропозицією оренди приміщення у Солом’янському районі міста Києва: 23,4 кв. м (корпус №5) та 103,1 кв. м (корпус "Славутич").