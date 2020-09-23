НАБУ вийшло на “Прозорро.Продажі” як організатор торгів
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці “Прозорро.Продажі” у Фейсбуці.
"Вітаємо нового організатора торгів у системі електронних аукціонів Prozorro.Продажі - Національне антикорупційне бюро України", - йдеться в повідомленні.
Наразі, НАБУ вийшло на торговий майданчик з пропозицією оренди приміщення у Солом’янському районі міста Києва: 23,4 кв. м (корпус №5) та 103,1 кв. м (корпус "Славутич").
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Як повідомляв Укрінформ, раніше виконавчий директор НАБУ Олена Коробкова відзначила позитивні зміни, пов’язані із діджиталізацією ринку торгів. Зокрема, йшлося про переконливі результати діяльності СЕТАМу, які, зокрема, забезпечили для стягувачів зростання ціни на торгах на 10,9% і більше (раніше цей показник не перевищував 1%) та надходження до державного бюджету майже 13 млрд грн.