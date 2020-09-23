Нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США

Ціни на нафту знижуються 23 вересня на даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів у США минулого тижня.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість листопадових ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $41,4 за барель, що на $0,32 (0,77%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $ 0,38 (0,95%) - до $39,42 за барель. Жовтневий контракт, що закінчився напереднодні, за підсумками попередніх торгів подорожчав на $0,29 (0,7%), до $39,6 за барель, листопадовий ф'ючерс додав у ціні $0,26 (0,7%) і досяг $39,8 за барель.

Запаси нафти в США минулого тижня, що завершився 18 вересня, зросли на 691 тис. барелів. За даними API, запаси бензину впали на 7,7 млн ​​барелів, дистилятів - на 2,1 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу збільшилися на 298 тис. барелів.

Офіційні дані Управління енергетичної інформації (EIA) будуть опубліковані 23 вересня в 17:30 за Києвом.

"Офіційні дані про запаси нафти в США мають сьогодні більше значення, ніж зазвичай. Несподіваного підвищення запасів сирої нафти може виявитися достатньо, щоб почати ще одне зниження цін", - сказав Джеффрі Халлі, старший аналітик ринку OANDA.

Зростання числа випадків коронавірусних інфекцій у таких країнах як Франція та Іспанія, поряд зі зростанням ймовірністю введення нових обмежень у Британії, відновило побоювання з приводу попиту на паливо. Водночас вже найближчим часом на ринок може надійти більше пропозицій з Лівії.

Національна нафтова компанія Лівії (NOC) очікує, що до наступного тижня видобуток нафти в країні зросте до більш ніж 250 тис. бар./добу. (б/д). Про це йдеться в повідомленні компанії, опублікованому напередодні.

NOC заявила, що відновлює експорт з нафтового терміналу в Зуейтінії після перевірки ситуації з безпекою в порту і на родовищах, з яких йде нафта.

Ескалація конфлікту в країні призвела до блокади галузевих об'єктів, яка зараз послаблюється. Водночас аналітики сумніваються, що Лівія вийде на рівень видобутку в 1,2 млн б/д, який вона демонструвала до початку блокади.

Цього року через кризу COVID-19 світовий попит на нафту знизиться більш ніж на 10% в порівнянні з минулим роком до приблизно 90 млн б/д, - йдеться в повідомленні Eurasia Group.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 41,28 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,69 долара за барель, що на 3 центи нижче за рівень закриття торгів ($41,72).