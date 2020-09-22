Закон про податок на виведений капітал цього року не ухвалять - голова комітету ВР

Закон про податок на виведений капітал до кінця року можуть розглянути у першому читанні, але навряд чи ухвалять як закон.

Про це під час форуму "Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади" сказав голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, повідомляє Укрінформ.

"Я впевнений, що до кінця року він (закон про податок на виведений капітал - ред.) не буде прийнятий як закон, але сподіватися на те, що принаймні у першому читанні ми його розглянемо, можна", - висловив думку Наталуха.

Як повідомлялося, модель оподаткування податком на виведений капітал працює лише в декількох європейських країнах. Головна ідея зводиться до того, що оподатковується лише той капітал, який виводиться з бізнесу.

В Україні над ідеєю заміни податку на прибуток податком на виведений капітал працюють щонайменше з 2017 року. У липні 2018 року відповідний законопроєкт подавався до парламенту тодішнім президентом Петром Порошенком, але його так і не було ухвалено.

16 червня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження податку на виведений капітал на заміну податку на прибуток підприємств" №3665.

Автори документа очікують, що податок на виведений капітал стане суттєвою перепоною не тільки для класичних схем виведення капіталу (роялті, процентів, інвестування за кордон), а й забезпечить протидію зловживанню податковими конвенціями шляхом занижених чи нульових ставок податку на доходи нерезидентів.

Основною перешкодою для запровадження нового податку в Україні є значне зниження доходів бюджету в перші роки після його введення. Однак прибічники цього податку стверджують, що на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, а сама економіка демонструватиме високі темпи зростання.