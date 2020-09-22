ФДМУ поновив підготовку об'єктів до "Великої приватизації"

Фонд державного майна відновив роботу з підготовки великих об'єктів до приватизації.

Про це на пресконференції на тему "Україна: які інвестиційні проєкти повернуть Україну в поле зору іноземних інвесторів?" сказав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно великої приватизації, то Верховна Рада у березні прийняла закон в якому заборонила на період пандемії підготовку і організацію аукціонів з великої приватизації. Ми провели плідні дискусії з усіма сторонами і два тижні тому Верховна Рада підтримала закон, який знімає заборону з підготовки великих об'єктів до приватизації. Підготовка великих об'єктів до приватизації досить довга - від моменту вибору радника, затвердження його Кабінетом Міністрів, проведення аудиту, затвердження стартової ціни - це все займає 9-12 місяців. Тому зараз ми будемо її продовжувати", - сказав Сенниченко.

За його словами, наразі Фонд державного майна проводить з урядом дискусії щодо бюджетного процесу.

"Щоб на це були виділені необхідні кошти, і в наступному році наш попередній план у 12 млрд сформований з переліку об'єктів, які включають в себе і обленерго, і завод "Більшовик", і інші об'єкти", - зауважив Сенниченко.

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Як повідомляв Укрінформ, Фонд державного майна планує вийти з пропозицією до депутатів та членів уряду, щоб збільшити прогноз надходження від приватизації у наступному році з 6 млрд грн до 12 млрд грн.