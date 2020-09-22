ФДМУ планує збільшити прогноз надходжень від приватизації у 2021 році майже вдвічі

Фонд державного майна планує вийти з пропозицією до депутатів та членів уряду, щоб збільшити прогноз надходження від приватизації у наступному році з 6 млрд грн до 12 млрд грн.

Про це на пресконференції на тему "Україна: які інвестиційні проєкти повернуть Україну в поле зору іноземних інвесторів?" сказав голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"План, який зараз поданий в проєкті держбюджету до Верховної Ради з надходжень від приватизації у 2021 році, встановлений на рівні 6 млрд грн. Ми зараз спілкуємося з депутатами та членами уряду й уточнююємо бюджетні показники. Наступного року будемо пропонувати збільшення цих надходжень до 12 млрд грн", - сказав Сенниченко.

За його словами, у планах Фонду держмайна наступного року вийти з приватизацією низки обленерго, які ще не приватизовані.

Сенниченко також нагадав, що з початку коронавірусної кризи у березні цього року, Верховна Рада знизила план щодо надходжень до бюджету 2020 від приватизації до 500 млн грн.

"Ми його вже перевиконали, маючи успішних аукціонів на 2 млрд, і до кінця цього року очікуємо, що це буде 3 млрд", - зауважив Сенниченко.

Як повідомлялося, через пандемію коронавірусу на весні уряд в змінах до держбюджету-2020 запропонував зменшити надходження від приватизації з 12 млрд грн до 500 млн грн

Проєкт державного бюджету на 2021 рік передбачає надходження від приватизації у 6 млрд грн.