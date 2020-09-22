Україна провела онлайн-консультації з США щодо протидії контрабанді ядерних матеріалів

Україна та Сполучені Штати Америки мають намір і надалі удосконалювати можливості та розширяти співпрацю у сфері протидії ядерній контрабанді.

Про це йшлося під час українсько-американських консультації на полях 64-ої Генеральної конференції МАГАТЕ, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

“Сторони підтвердили свої наміри і надалі удосконалювати можливості та розширяти співпрацю, спрямовану на протидію ядерній контрабанді. Такі кроки сприятимуть зміцненню глобальної безпеки”, - зазначається в повідомленні.

Сторони також відзначили ефективну співпрацю та прогрес у цій сфері, зокрема, завдяки встановленню США обладнання на близько 89 міжнародних пунктах пропуску через державний кордон та контрольних пунктах в’їзду-виїзду в Україну.

За даними МЗС, ідеться про системи радіаційного контролю, а також переносні прилади радіаційного контролю та радіаційної розвідки на міжнародному кордоні України та адміністративній межі з тимчасово-окупованими та підконтрольними Російській Федерації територіями.

Крім того, у ході зустрічі представники Адміністрації державної прикордонної служби та Міністерства енергетики США домовилися про підписання спільної заяви з нагоди 15-річчя двосторонньої співпраці у сфері протидії контрабанді ядерних матеріалів.

Делегацію України на консультаціях очолив перший заступник голови Державної прикордонної служби України (ДПСУ). У перемовинах також взяли участь заступник генерального директора Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут", представники Держатомрегулювання, дипломати МЗС та посадовці ДПСУ.