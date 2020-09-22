Чому кожен українець залежить від Getting electricity?

Чому кожен українець залежить від Getting electricity?

Олег Козачук Олег Козачук
Укрінформ
Як вирішити проблему підключення до електромереж за півроку

Одним із головних бенчмарків інвестиційної привабливості будь-якої країни світу вважається рейтинг Світового банку з легкості ведення бізнесу, World Bank Doing Business report. Рейтинг розраховується експертами банку і місце країни визначається співвідношенням низки параметрів. Одним із чинників, який впливає на місце конкретної країни у рейтингу легкості ведення бізнесу, згідно з методологією Doing Business, є показник легкості приєднання до електромереж (Getting electricity).

До прикладу. У рейтингу Doing Business 2016 Україна опинилася на 83 місці, а за параметром, який нас цікавить найбільше (легкістю підключення до електромереж) — на 137-му місці з 188-ми.

Трохи поліпшити ситуацію з приєднанням до електромереж дозволило запровадження нової моделі ринку електричної енергії в Україні та відповідних нормативно-правових актів. Саме це дало змогу Україні у рейтингу Doing Business 2020 за параметром підключення до електромереж посісти вже 128-ме місце.

Проте цього недостатньо. Дуже низьке, аж сто двадцять восьме місце України за параметром Getting electricity, тягне Україну вниз у загальному рейтингу легкості ведення бізнесу. Практично в України, як учасника даного критично важливого для інвестиційної привабливості держави рейтингу, є лише одне слабше місце, за яким наша країна знаходиться на 146 місці.

На нашу думку, для досягнення суттєвого прогресу в покращенні позиції України у рейтингу Doing Business, параметр легкості приєднання до електромереж грає дуже важливу роль. Необхідно цілеспрямовано об'єднати зусилля громадських організацій, НКРЕКП, бізнесу та Офісу Президента і в короткий період (до 6 місяців) зробити 10 рішучих кроків, що докорінно змінять ситуацію.

Автоматизація етапів процесу приєднання до електричних мереж: розробити програмне забезпечення для операторів систем розподілу (ОСР) і систем постачання (ОСП), яке дозволить максимально автоматизувати етапи процесу приєднання, максимально виключити вплив людського фактору на тривалість реалізації етапів приєднання, і сприятиме ефективній координації дій між усіма учасниками цього процесу.

Створення максимально прозорих умов для приєднання до електричних мереж:. впровадити «Особисті кабінети замовника  приєднання», у яких би відображався актуальний стан реалізації процесу приєднання, з максимальною деталізацією етапів цього процесу.

Інтенсифікація розбудови нових ліній електропередач та розвантажувальних підстанцій: згідно Концепції розвитку електричних мереж, мережі 0,4 кВ мають бути не довше 400 метрів, для чого необхідно активізувати побудову розвантажувальних підстанцій і мереж вищих класів напруг.

Впровадження з 1.01.2021 стимулюючого тарифоутворення (RAB тарифи) на основі  єдиної бази активів та середньозваженої вартості капіталу (WACC). Введення стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифи), як мотивуючого для ОСР фактора призведе до суттєвого збільшення інвестицій. Головне – підхід з єдиною базою активів, енергокомпанії, в якості ресурсу для інвестицій отримають дохід, розрахований на основі середньозваженої вартості капіталу (WACC). Запропонована Регулятором модель введення стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифи) з розділенням бази активів на старі і нові не дасть можливості істотно модернізувати зношені електромережі України, не дозволить ОСР інвестувати значні кошти в ремонт та заміну електромереж.

Надання дозволу на приєднання до комерційних електромереж. Необхідно, на рівні змін в Кодексі систем розподілу, дозволити  приєднання електроустановок замовників до електричних мереж суб’єктів господарювання без зменшення договірної потужності існуючих споживачів шляхом внесення відповідних змін до Кодексу системи розподілу, аналогічно з приєднаннями до мереж суміжних ОСР згідно п.4.1.29. Кодексу системи розподілу. Це, на нашу думку, зменшить витрати замовника на приєднання до електричних мереж і термін, що необхідний для надання послуги з приєднання.

Зміни до земельного законодавства – спрощення вимог до складання землевпорядної документації, відміна державної землевпорядної експертизи, зменшення погоджень, які дублюються.

Зменшення терміну розробки проектно-кошторисної документації. Надати замовнику можливість самостійно обирати, хто буде здійснювати розробку ПКД (Замовник чи ОСР) не лише на лінійну частину приєднання, а й на частину ОСР (роботи що виконуються в мережах ОСР за рахунок плати за потужність). Це дасть можливість зменшити термін надання послуги з приєднання, оскільки замовник має можливість обирати проєктну організацію без проходження тендерних процедур.

Підвищення якості приєднання до електромереж. Варто прописати в Кодексі системи розподілу право ОСР за кошти, отримані, як плату за приєднання від підстанційної складової, виконувати заміну своїх мереж, у разі необхідності збільшення їх пропускної здатності для приєднання даної електроустановки, що дасть можливість покращити якість електричної енергії і для вже існуючих споживачів без додаткових затрат замовника приєднання.

Врегулювання спірних питань потужностей електроустановок, що мають бути приєднані до мереж – прописати в Законі України «Про ринок електричної енергії» максимальну величину потужності, яку можна приєднати до мереж напруги 0,4кВ; 10кВ; 35 (110 та більше) кВ.

Врегулювання розбіжностей законодавчих та підзаконних актів щодо технічних умов підключення до електромереж та їх термінів, для цього у Закон «Про ринок електричної енергії» необхідно внести вимоги до договору приєднання в частині терміну дії договору про приєднання невід’ємним додатком до якого є технічні умови.

Зазначу, що  вищенаведені пропозиції ми вже надіслали до Офісу президента, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, НКРЕ КП, парламентського комітету з енергетики та комунальних послуг. Тепер слово за органами влади.

Олег Козачук, віце-президент і засновник Асоціації з енергоефективності та енергозбереження, член правління Асоціації «Розумні електромережі України», в.о. генерального директора АТ «Хмельницькобленерго»
 

* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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