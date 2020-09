Чому кожен українець залежить від Getting electricity?

Як вирішити проблему підключення до електромереж за півроку

Одним із головних бенчмарків інвестиційної привабливості будь-якої країни світу вважається рейтинг Світового банку з легкості ведення бізнесу, World Bank Doing Business report. Рейтинг розраховується експертами банку і місце країни визначається співвідношенням низки параметрів. Одним із чинників, який впливає на місце конкретної країни у рейтингу легкості ведення бізнесу, згідно з методологією Doing Business, є показник легкості приєднання до електромереж (Getting electricity).

До прикладу. У рейтингу Doing Business 2016 Україна опинилася на 83 місці, а за параметром, який нас цікавить найбільше (легкістю підключення до електромереж) — на 137-му місці з 188-ми.

Трохи поліпшити ситуацію з приєднанням до електромереж дозволило запровадження нової моделі ринку електричної енергії в Україні та відповідних нормативно-правових актів. Саме це дало змогу Україні у рейтингу Doing Business 2020 за параметром підключення до електромереж посісти вже 128-ме місце.

Проте цього недостатньо. Дуже низьке, аж сто двадцять восьме місце України за параметром Getting electricity, тягне Україну вниз у загальному рейтингу легкості ведення бізнесу. Практично в України, як учасника даного критично важливого для інвестиційної привабливості держави рейтингу, є лише одне слабше місце, за яким наша країна знаходиться на 146 місці.

На нашу думку, для досягнення суттєвого прогресу в покращенні позиції України у рейтингу Doing Business, параметр легкості приєднання до електромереж грає дуже важливу роль. Необхідно цілеспрямовано об'єднати зусилля громадських організацій, НКРЕКП, бізнесу та Офісу Президента і в короткий період (до 6 місяців) зробити 10 рішучих кроків, що докорінно змінять ситуацію.

Автоматизація етапів процесу приєднання до електричних мереж: розробити програмне забезпечення для операторів систем розподілу (ОСР) і систем постачання (ОСП), яке дозволить максимально автоматизувати етапи процесу приєднання, максимально виключити вплив людського фактору на тривалість реалізації етапів приєднання, і сприятиме ефективній координації дій між усіма учасниками цього процесу.

Створення максимально прозорих умов для приєднання до електричних мереж:. впровадити «Особисті кабінети замовника приєднання», у яких би відображався актуальний стан реалізації процесу приєднання, з максимальною деталізацією етапів цього процесу.

Інтенсифікація розбудови нових ліній електропередач та розвантажувальних підстанцій: згідно Концепції розвитку електричних мереж, мережі 0,4 кВ мають бути не довше 400 метрів, для чого необхідно активізувати побудову розвантажувальних підстанцій і мереж вищих класів напруг.

Впровадження з 1.01.2021 стимулюючого тарифоутворення (RAB тарифи) на основі єдиної бази активів та середньозваженої вартості капіталу (WACC). Введення стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифи), як мотивуючого для ОСР фактора призведе до суттєвого збільшення інвестицій. Головне – підхід з єдиною базою активів, енергокомпанії, в якості ресурсу для інвестицій отримають дохід, розрахований на основі середньозваженої вартості капіталу (WACC). Запропонована Регулятором модель введення стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифи) з розділенням бази активів на старі і нові не дасть можливості істотно модернізувати зношені електромережі України, не дозволить ОСР інвестувати значні кошти в ремонт та заміну електромереж.

Надання дозволу на приєднання до комерційних електромереж. Необхідно, на рівні змін в Кодексі систем розподілу, дозволити приєднання електроустановок замовників до електричних мереж суб’єктів господарювання без зменшення договірної потужності існуючих споживачів шляхом внесення відповідних змін до Кодексу системи розподілу, аналогічно з приєднаннями до мереж суміжних ОСР згідно п.4.1.29. Кодексу системи розподілу. Це, на нашу думку, зменшить витрати замовника на приєднання до електричних мереж і термін, що необхідний для надання послуги з приєднання.

Зміни до земельного законодавства – спрощення вимог до складання землевпорядної документації, відміна державної землевпорядної експертизи, зменшення погоджень, які дублюються.

Зменшення терміну розробки проектно-кошторисної документації. Надати замовнику можливість самостійно обирати, хто буде здійснювати розробку ПКД (Замовник чи ОСР) не лише на лінійну частину приєднання, а й на частину ОСР (роботи що виконуються в мережах ОСР за рахунок плати за потужність). Це дасть можливість зменшити термін надання послуги з приєднання, оскільки замовник має можливість обирати проєктну організацію без проходження тендерних процедур.

Підвищення якості приєднання до електромереж. Варто прописати в Кодексі системи розподілу право ОСР за кошти, отримані, як плату за приєднання від підстанційної складової, виконувати заміну своїх мереж, у разі необхідності збільшення їх пропускної здатності для приєднання даної електроустановки, що дасть можливість покращити якість електричної енергії і для вже існуючих споживачів без додаткових затрат замовника приєднання.

Врегулювання спірних питань потужностей електроустановок, що мають бути приєднані до мереж – прописати в Законі України «Про ринок електричної енергії» максимальну величину потужності, яку можна приєднати до мереж напруги 0,4кВ; 10кВ; 35 (110 та більше) кВ.

Врегулювання розбіжностей законодавчих та підзаконних актів щодо технічних умов підключення до електромереж та їх термінів, для цього у Закон «Про ринок електричної енергії» необхідно внести вимоги до договору приєднання в частині терміну дії договору про приєднання невід’ємним додатком до якого є технічні умови.

Зазначу, що вищенаведені пропозиції ми вже надіслали до Офісу президента, Кабінету Міністрів, Міністерства енергетики, НКРЕ КП, парламентського комітету з енергетики та комунальних послуг. Тепер слово за органами влади.

Олег Козачук, віце-президент і засновник Асоціації з енергоефективності та енергозбереження, член правління Асоціації «Розумні електромережі України», в.о. генерального директора АТ «Хмельницькобленерго»