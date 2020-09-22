Ощадбанк видав доступних кредитів на 600 мільйонів

З початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" Ощадбанк видав 600 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі, що є в розпорядженні агентства.

"Доступні кредити 5-7-9%» – одна з найбільш успішних урядових програм, яка діє лише пів року, але вже набула великої популярності серед представників українського бізнесу. Ощад одразу її підтримав і вже видав 600 млн гривень. Більшість цих коштів спрямовано на інвестиційні потреби та розвиток підприємницької діяльності в Україні. Це дуже позитивна тенденція для економіки, оскільки надані кошти зараз спрацюють у бізнес-проєктах, а найближчими роками повернуться у вигляді ПДВ та інших постійних надходжень від бізнесу до державного та місцевих бюджетів", – зазначив голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

Значну частку кредитів отримали аграрії на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання.

У банку зазначають, що втричі збільшили кількість виданих кредитів мікро-, малому та середньому бізнесу в рамках державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Якщо за перші 100 днів дії програми Ощад надав підприємцям понад 130 пільгових кредитів, то протягом наступних 100 днів їх кількість досягла 400.

Загальна сума за профінансованими проєктами становить 600 млн грн. Найбільш активно програмою скористались бізнес-клієнти із Запорізької, Вінницької, Львівської, Донецької, Одеської, Чернівецької та Київської областей.

Як повідомляв Укрінформ, державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" уряд започаткував у кінці лютого 2020 року. Пільговий кредит терміном до 5 років під 5%, 7% або 9% річних може бути спрямований на інвестиційну діяльність – будівництво, придбання або реконструкцію нерухомості, обладнання, техніки тощо.