В Україні готують проєкт концепції Стратегії економічного розвитку Донбасу

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій до кінця вересня направить на погодження центральним органам виконавчої влади та місцевим органам влади Донецької та Луганської областей проєкт концепції Стратегії економічного розвитку областей з урахуванням пропозицій, наданих під час відвідання цих регіонів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства.

Зазначається, що цей проєкт буде направлено в усі центральні органи виконавчої влади.

"Вона (конценпція - ред.) буде враховувати пропозиції, які були напрацьовані під час зустрічей. Окремим важливим етапом обговорення була робоча нарада щодо розвитку транспортного вузла на базі Маріупольського морського порту, який, не зважаючи на ускладнення через незаконне будівництво керченського мосту, має значний резерв зростання, в тому числі за рахунок формування нового зернового терміналу та розширення транспортної інфраструктури", - наголосив радник віцепрем‘єр-міністра Андрій Мирошніченко.

Мінреінтеграції готує проєкт концепції Стратегії економічного розвитку областей

Як зазначається, у суботу команда Мінреінтеграції завершила перший етап обговорення концептуальних підходів до стратегії економічного розвитку Донецької та Луганської області. На останньому етапі пройшли зустрічі з керівництвом Маріуполя та представниками структурних підрозділів міської ради, бізнесу та наукових установ міста.

Також відбулися зустрічі з представниками влади та бізнесу центральної та південної частини області. Загалом було проведено 15 зустрічей з керівництвом місцевих органів влади, бізнесу, ВЦА.

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Представники областей висловили низку пропозицій, які зможуть значно прискорити розвиток економіки областей. Було обговорено проблемні питання: починаючи від системи оподаткування до поліпшення доступу до комунальних послуг та забезпечення транспортного сполучення.